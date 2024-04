"Nowy" pojazd szturmowy Rosjan. Pokonała go zwykła mina i drony

Modyfikacje polegają zazwyczaj na przyspawaniu na dodatkowych wspornikach, stalowych bądź czasem pancernych płyt pochodzących z innych pojazdów. Mają one za zadanie zapewnić ochronę przed odłamkami artyleryjskimi, a w przypadku czołgów także zwiększenie oporności na ataki dronów typu FPV . Są one zazwyczaj wyposażone w najprostsze jednogłowicowe granaty PG-7VL zdolne przepalić 500 mm stali pancernej.

Ta była jeszcze do stosunkowo niedawna przez wielu uznawana za mocarstwo regionalne, które ma obecnie duże problemy z produkcją lub raczej przywracaniem do używalności starych bwp z poradzieckich składów. To sprawia, że niektóre jednostki tworzą tego typu wozy bazując na tym co po prostu jest dostępne.