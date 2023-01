Nowe zadania ORP "Gen. T. Kościuszko". Polski okręt w siłach szybkiego reagowania NATO

Polska fregata rakietowa ORP "Gen. T. Kościuszko" po raz pierwszy dołączyła do SNMG-1. To natowska, morska grupa szybkiego reagowania o międzynarodowym składzie. Polski okręt będzie jej częścią przez pół roku, do końca czerwca. Wyjaśniamy, z jakimi jednostkami będzie współpracować i jakie są jego możliwości.