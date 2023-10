Nowe uzbrojenie dla Wojska Polskiego. Wydaliśmy ogromne pieniądze

Most towarzyszący to most ustawiany nad wąskimi przeszkodami, rozkładany lub nasuwany przez przewożące go pojazdy. Umożliwia innym mniejszym jednostkom pokonywanie terenów, które bez pomocy okazałaby się przeszkodą nie do pokonania. MS-20 Daglezja-S został zaprojektowany przez spółkę Obrum, przez którą jest też projektowany. Obecnie w polskiej armii znajduje się 20 takich mostów, jednym użytkownikiem zewnętrznym jest Wietnam.