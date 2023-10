Będą postrachem mórz. Polskie fregaty Miecznik z systemem TACTICOS

Budowa fregat w ramach programu Miecznik to realizacja największego w historii zamówienia dla Marynarki Wojennej RP. Okręty powstaną w PGZ Stoczni Wojennej, ale ważne są podmioty zaangażowane do współpracy. Udało się porozumieć z liderami przemysłu zbrojeniowego, m.in. Babcock, MBDA, Remontowa Shipbuilding czy Thales. To właśnie Brytyjczycy dostarczą coś, co można będzie nazywać "mózgiem" nowych fregat.