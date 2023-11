Przez ostatnie tygodnie słyszeliśmy regularnie o stratach w rosyjskiej flocie Su-25 . Według najnowszych doniesień od 10 października zniszczonych zostało aż sześć takich maszyn. W rozmowie z Defense Express , Sztupun przyznał jednak, że to tylko częściowy sukces. O ile Ukraina jest w stanie skutecznie zwalczać Su-25, to Su-35 i Su-34 są "stosunkowo bezpieczne, ponieważ ukraińskie systemy obrony powietrznej nie mogą ich dosięgnąć".

Mimo to nie można umniejszać sukcesu ukraińskich obrońców. Su-25 służą Rosjanom przede wszystkim do wsparcia swoich operacji naziemnych w obwodach donieckim i zaporoskim. Odcięcie tego wsparcia może być ważne z punktu widzenia strategicznego. Su-25 to dwusilnikowy samolot szturmowy z końca XX wieku. I chociaż nie imponuje pod kątem parametrów technicznych, to jest bardzo dobrze uzbrojony.