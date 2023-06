Nie tego chciał Putin. Zbrojenia na północy Europy

Władze Finlandii podjęły ostateczną decyzję związaną z wyposażeniem swojej armii w nowe transportery opancerzone. Do służby wejdą wozy Patria 6×6. Przybliżamy ich najważniejsze cechy.

Już w zeszłym roku stało się niemal pewne, że wybór padnie właśnie na rodzime transportery opancerzone Patria 6×6. Fińska armia zamówiła bowiem trzy przedprodukcyjne egzemplarze na testy, po których pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy ze strony tamtejszych wojskowych i polityków. Teraz Ministerstwo Obrony Finlandii podjęło finalne kroki i złożyło zamówienie u producenta na jednostki z produkcji seryjnej.

Prawie 100 nowych transporterów Patria 6×6 dla Finlandii

Kontrakt podpisany z fińską firmą Patria Land Oy zakłada dostarczenie armii 91 nowych transporterów opancerzonych Patria 6×6. Przeczono na ten cel ok. 208 mln euro. W ramach takiej kwoty producent sprzętu zobowiązał się do zapewnienia także części zamiennych i narzędzi oraz do przeszkolenia wytypowanych żołnierzy z obsługi i konserwacji sprzętu. W wymienionej kwocie zawiera się także rezerwa na niewykluczony zakup kolejnych 70 egzemplarzy transporterów opancerzonych Patria 6×6.

- Ta decyzja pozwoli zwiększyć mobilność fińskiej armii krajowymi transporterami opancerzonymi, które są idealnie dostosowane do fińskich warunków i bardzo opłacalne biorąc pod uwagę cały cykl ich życia – tłumaczył Antti Samuli Kaikkonen, minister obrony Finlandii

Dostawy pierwszych pojazdów Patria 6×6 dla fińskiej armii z zamówionej puli 91 egzemplarzy mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Patria 6×6, transporter skrojony na potrzeby Finlandii

Patria 6×6, jak wyraźnie mówi sama nazwa, to wóz o napędzie 6x6 (dwie osie są kierowane), w którym jednocześnie zastosowano silnik o mocy prawie 400 KM. Pozwala to załodze rozwijać prędkość do 100 km/h, przy zasięgu do 700 km.

W terenie, w ciężkich warunkach zasięg będzie niższy, przydadzą się za to inne opcje. Patria 6×6 ma niezależne zawieszenie i daje możliwość pokonywania przeszkód o wysokości do 0,6 m oraz ma zdolności amfibijne (może pokonywać akweny wodne, z prędkością do 8 km/h).

Masa Patria 6×6 sięga 24 t. We wnętrzu mieści się 2-3 osobowa załoga oraz 10 kolejnych żołnierzy. Pancerz zapewnia ochronę balistyczną i przeciwminową STANAG poziomu 2 (czyli przed pociskami kal. 7,62 mm), ale jest możliwość jego modyfikacji i ulepszenia do poziomu 4. Standardowe uzbrojenie to natomiast wieżyczka z karabinem maszynowym.

Patria 6x6 to nowa jednostka, oficjalna prezentacja odbyła się w 2018 r. Poza Finlandią zamówienie złożyły także armie Łotwy i Szwecji, a kilka kolejnych państw rozważa taki krok (najmocniej Niemcy i Estonia).

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski