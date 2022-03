NLAW-y i Stingery. To one zadają ciężkie straty Rosjanom

O dużych stratach Rosjan poinformował szef Czernihowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Wiaczesław Chaus . Według niego skuteczne w odpieraniu ataków wroga okazują się wyrzutnie krótkiego zasięgu NLAW oraz pociski FIM-92 Stinger . Wyjaśniamy, co to za broń.

NLAW to nazwa lekkiej wyrzutni kierowanych pocisków przeciwpancernych. Broń została opracowana przez szwedzką firmę Saab Bofors Dynamics w kooperacji z brytyjskim przedsiębiorstwem Thales Air Defence. Wyrzutnie trafiły do służby w 2009 r., a więc stanowią całkiem nowe uzbrojenie.

Zasięg rażenia pocisku odpalanego z wyrzutni NLAW wynosi od 20 do 600 metrów. Pociski są w stanie przebić pancerz o grubości ponad 500 mm. Wyrzutnia mierzy ok. 1 m i waży 12,5 kg (licząc pocisk i system naprowadzania). Nieduże gabaryty powodują, że może być ona obsługiwana przez jednego operatora.

FIM-92 Stinger to broń produkcji amerykańskiej, której nazwa znaczy dosłownie "żądło". Są to przeciwlotnicze i ręcznie odpalane rakiety ziemia-powietrze. Ich naprowadzanie odbywa się za pomocą podczerwieni. Oprócz USA znajdują się one na wyposażeniu 29 państw. Obecnie Stingery są dostarczane w dużej liczbie broniącym się Ukraińcom . Broń jest produkowana przez Raytheon Missile Systems oraz na licencji przez niemieckie zakłady Dornier.

Pociski są w stanie razić cele powietrzne latające na pułapach od 180 m do 3800 m z odległości do 4800 m. Pojedyncza rakieta waży 10 kg, a z wyrzutnią ręczną – ok. 15 kg. W ciągu pierwszych dwóch sekund od odpalenia pocisk rozpędza się do prędkości ok. 2700 km/h.