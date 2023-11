Niemcy podjęły decyzję. Ukraina otrzyma kolejne systemy IRIS-T

"Dostarczymy dodatkowe systemy obrony powietrznej, w tym zarówno Patriot , jak i IRIS-T. W planach jest pięć z nich, to pełnoprawne i samodzielne systemy z radarem, punktami dowodzenia i tak dalej" – podkreślił Jäger.

IRIS-T SLM umożliwia zwalczanie celów oddalonych o maksymalnie 40 km i znajdujących się na pułapie do 20 km. Wykorzystywane są tutaj pociski z zaawansowaną elektroniką i głowicami termowizyjnymi IR czwartej generacji, które "widzą" termiczny obraz celu. To pociski pionowego startu osiągające prędkość do 3 Ma (1021 m/s).