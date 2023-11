Ukraińcy alarmują. Rosja zgromadziła na Krymie ponad 800 rakiet

Kalibr to system uzbrojenia obejmujący przeciwokrętowe pociski manewrujące, a także pociski manewrujące służące do zwalczania celów lądowych i rakietotorpedy do likwidacji okrętów podwodnych. P-800 Oniks to z kolei ponaddźwiękowy pocisk manewrujący mierzący prawie 9 m długości, który może razić cele w zasięgu ok. 300 km. Wcześniej informowano, że Rosjanom zależy na zwiększeni produkcji i zapasów rakiet do systemów Iskander-M, Iskander-K oraz pocisków Kh47M2 Kindżał.