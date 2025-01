Niemcy krytykują przeróbki Leopardów. Ukraińcy odpowiadają

Do krytyki odnoszą się ukraińscy analitycy na łamach eksperckiego portalu Defense Express poświęconego tematyce militarnej. Jak piszą, wojna brutalnie weryfikuje skuteczność sprzętu wojskowego, w tym czołgów Leopard 1A5 . Mimo że ich pancerz jest iluzoryczny to ukraińskie modyfikacje, takie jak kostki pancerza reaktywnego, zwiększają ich odporność na ataki dronów FPV .

Kostki pancerza reaktywnego Kontakt-1 to proste rozwiązanie z lat 80. XX wieku. Składa się z dwóch stalowych płytek, pomiędzy którymi znajduje się ok. 260 g silnego materiału wybuchowego. Ten jest detonowany w chwili trafienia przez strumień kumulacyjny i powoduje jego rozproszenie falą uderzeniową oraz gradem odłamków, niwelując możliwości penetracyjne praktycznie do zera.