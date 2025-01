Astronomowie ogłosili odkrycie nowej asteroidy blisko Ziemi, ale okazało się, że to pozostałości po czerwonej Tesli Roadster Elona Muska i umieszczonym w niej manekinie Starmanie. Obiekt został wystrzelony w kosmos na pokładzie rakiety SpaceX w 2018 r. Ta pomyłka unaocznia, że misje kosmiczne zaśmiecają kosmos, a to może przysporzyć naukowcom kłopotów.

Tesla ukończyła już około 4,5 okrążenia wokół Słońca, poruszając się z prędkością ok. 72 tys. km/h. Oznacza to, że samochód przekroczył swoją początkową gwarancję 36 tys. mil około 100 tys. razy.

Takie pomyłki mogą prowadzić do fałszywych alarmów dotyczących asteroid blisko Ziemi. Jonathan McDowell, astronom z Harvardu i Smithsonian Center for Astrophysics, powiedział: - W najgorszym przypadku wydajesz miliard dolarów na wysłanie sondy kosmicznej, by zbadać asteroidę, a dopiero na miejscu okazuje się, że to nie asteroida.