Niebywałe starcie w Ukrainie. Sowa vs rosyjski dron

Jedną z dróg do tego celu jest opracowanie dronów atakujących w pełni autonomicznie wybrany przez pilota cel. Obecnie Ukraińcy z sukcesem testują drony wyposażone w układy pozwalające na wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do tzw. "widzenia maszynowego". Jest to jednak opcja droga i trudna do implementacji na szeroką skalę w krótkiej perspektywie czasowej.