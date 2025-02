Niebywała rzecz na Morzu Czarnym. Tamtędy Shahedy już nie polecą

Ukraińcy po zmuszeniu do wycofania się rosyjskiej Floty Czarnomorskiej z Krymu do Noworosyjska mogli wreszcie rozpocząć tworzenie sieci przeciwlotniczej zdolnej do zestrzeliwania Shahedów nadlatujących od strony Krymu.

Rdzeń stanowią tutaj łodzie patrolowe wyposażone w system VAMPIRE oparty o naprowadzane na odbitą wiązkę lasera pociski APKWS. Jest to rozwiązanie przeznaczone do montażu m.in. na pick-upach, więc spokojnie da radę je umieścić np. na łodziach patrolowych CB90 podarowanych przez Szwecję. Ukraina dysponuje 16 egzemplarzami, a dostawę drugiej partii zapowiedziano z końcem stycznia 2025 roku.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Wampir" z USA — niskokosztowy zabójca dronów i nie tylko

Zestrzeliwanie dronów kosztujących kilka-kilkadziesiąt tys. dolarów nie jest trudne, ale marnowanie do tego pocisków kosztujących kilkaset tys. dolarów lub w skrajnym przypadku nawet parę mln dolarów to czyste marnotractwo.

Z tego powodu powstał m.in. system VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) z USA, wykorzystujący proste kierowane rakiety APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System), których jednostkowa cena to nieco ponad 13 tys. dolarów. Zostały one zaprojektowane w latach 2000. XXI wieku jako tania alternatywa dla pocisków AGM-114 Hellfire w przypadku atakowania lekkich celów takich jak np. pick-upy grup terrorystycznych na Bliskim Wschodzie.

System "Wampir" i rakiety APKWS — w tym tkwi ich sekret

Ich sekret tkwi w tym, że w praktyce nowym elementem jest tylko przedni moduł pocisku z głowicą naprowadzającą i powierzchniami sterowymi, który przykręca się do standardowej niekierowanej rakiety kal. 70 mm Hydra. Tych w magazynach państw NATO jest mnóstwo, co skutkuje powstaniem prostego i taniego środka rażenia o zasięgu do 6 km i precyzji trafienia do 1 metra nawet wobec ruchomych obiektów i obecności zagłuszarek.

Początkowo była to broń przeznaczona do zwalczania pojazdów, ale okazało się, że sprawdza się w zwalczaniu dronów Shahed jak i podobnej klasy konstrukcji używanych przez rebeliantów Huti z Jemenu.

Pociski w przypadku "Wampira" są umieszczone w kontenerowej wyrzutni LAND-LGR4 od Arnold Defense o masie 27,2 kg mieszczącej cztery sztuki. Do tego dochodzi maszt z głowicą optoelektroniczną z kamerą termowizyjną, dalmierzem laserowym i wskaźnikiem laserowym do podświetlania celów. Efektem finalnym jest bardzo skuteczna broń, do której amunicja jest łatwo dostępna.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski