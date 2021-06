NASA wraca na Wenus. Zbada, jak mogło wyglądać życie na planecie

- Te dwie nadchodzące misje mają na celu zrozumienie, co doprowadziło do przemiany Wenus w piekło - powiedział Nelson. - Mamy nadzieję, że to pomoże nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób ewoluowała Ziemia i dlaczego nadaje się do zamieszkania, a inne planety w Układzie Słonecznym nie.