Rosja planuje podróż na Jowisza. Buduje statek z napędem atomowym

Rosyjscy inżynierowie rozpoczęli prace nad modułem "Zeus" w 2010 roku i są na dobrej drodze, by zrealizować plan w wyznaczonym czasie (do 2030). W 2018 roku rozpoczęto testowanie pierwszego prototypu, a w zeszłym roku podpisano kontrakt o wartości 4,2 mld rubli (ok. 2,1 mld zł). Umowa wyznacza rosyjską firmę projektową Arsenal do stworzenia wstępnego projektu.