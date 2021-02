Odkrycie dotyczące "superziemi". Podważa dotychczasową wiedzą o planetach

Do tej pory naukowcy byli przekonani, że egzoplanety znane jako "superziemie" są pozostałościami tzw. mini-Neptunów. Uważano, że są one skalistymi jądrami mini-Neptunów, których gazowa forma została zdmuchnięta. Najnowsze badania opublikowane w "The Astrophysical Journal" sugerują, że naukowcy byli przez cały czas w błędzie.