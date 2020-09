Życie na Wenus? NASA już planuje kolejną misję

Po sensacyjnym odkryciu potencjalnego życia na Wenus, NASA niemal natychmiast zareagowała. Na przyszły rok zaplanowane cztery misje bezzałogowe, z których dwie miałyby lecieć na Wenus.

W ostatnich dniach doszło do odkrycia fosforowodoru w atmosferze Wenus. Jest to gaz produkowany przez ziemskie bakterie beztlenowe, co jest jednym z kluczowych dowodów na obecność potencjalnego życia na tej nieprzyjaznej planecie.

Chociaż Wenus uważana jest za bliźniaczą siostrę Ziemi, to panujące na niej warunki sprawiają, że do tej pory naukowcy wątpili, czy może tam istnieć życie. Średnia temperatura na planecie wynosi ok. 465 stopni Celsjusza, a gęsta atmosfera niemal nie przepuszcza światła słonecznego.

Najnowsze odkrycia mogą całkowicie odmienić naszą dotychczasową wiedzą na temat powstawania życia i warunków, w jakich może się ono utrzymać. Okazuje się, że na wysokości ok. 50 km od powierzchni planety, atmosfera jest o wiele bardziej przyjazna. Panuje tam temperatura ok. 20-30 stopni Celsjusza, a ciśnienie zbliżone jest do ziemskiego.

Pozyskane dane nie potwierdzają jednoznacznie, że na Wenus życie faktycznie istnieje, więc konieczne będą kolejne badania. NASA ma szansę zdobyć kolejne dowody na istnienie życia (lub jego brak), jeśli uda się zrealizować planowane misje bezzałogowe na Wenus.

Przełomowe odkrycie na Wenus? Ekspert zwięźle wyjaśnia, co ono oznacza

NASA podkreśla, że obecnie ma w planach cztery misje: IVO - misja na Io, która skupi się na badaniu aktywności wulkanicznej; DAVINCI+, w ramach której sondy próbnika zbadają atmosferę Wenus; Trident - misja na Trytona, księżyc Neptuna oraz VERITAS - misja geologiczna na Wenus.

Agencja Kosmiczna podkreśla, że tylko jedna lub dwie z tych misji będą mogły zostać zrealizowane w 2021 roku, ale po ostatnich odkryciach na Wenus, wydaje się, że to właśnie dwie misje skierowane na tą planetę, mają największe szanse na realizację.

- Chociaż wybór następnych misji jest trudny, to nadszedł czas, by Wenus potraktować priorytetowo - przyznał Jim Brindestine w oświadczeniu wydanym przez NASA. Przypominamy, również że w tym roku miały miejsce 3 misje bezzałogowe na Marsa. Łazik NASA Perseverance poszukuje życia na Czerwonej Planecie.