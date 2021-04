Nowa super-Ziemia. Krąży wokół czerwonego karła 36 lat świetlnych od Ziemi

Czerwone karły to gwiazdy chłodniejsze i mniejsze od Słońca, ale naukowcy są zainteresowani obiektami krążącymi wokół nich. Egzoplanety różnią się znacznie od tych planet, które znamy z Układu Słonecznego, dlatego ich wykrycie nigdy nie jest proste i wymaga od badaczy stosowania różnych technologii.

Tym razem jednak badania zaowocowały odkryciem nowej super-Ziemi krążącej wokół gwiazdy GJ 740, ok. 36 lat świetlnych od Ziemi. Planeta jest około 3 razy większa od nasy naszej Ziemi i okrąża swoją gwiazdę z okresem 2,4 dnia.

- Jest to planeta o drugim najkrótszym okresie orbitalnym krążąca wokół tego typu gwiazdy. Masa i okres sugerują, że jest to planeta skalista, o promieniu około 1,4 promienia Ziemi, co może zostać potwierdzone w przyszłych obserwacjach za pomocą satelity TESS - wyjaśnił Borja Toledo Padrón, doktorant Severo Ochoa-La Caixa z Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) i pierwszy autor artykułu opublikowanego w Astronomy & Astrophysics.