NASA podaje szczegóły misji Artemis. Tak będzie wyglądać powrót na Księżyc

Misja Artemis

Zaplanowana na 2024 rok misja będzie pierwszą w ramach programu Artemis. Do 2028 roku NASA planuje wysłać ludzi na Księżyc kilkakrotnie, a zebrane w czasie lotów dane, mają przygotować agencję oraz jej komercyjnych partnerów do wysłania astronautów na Marsa.

NASA ustala naukowe priorytety

Po co wracamy na Księżyc? NASA planuje przede wszystkim zbadać zasoby południowego bieguna Księżyca oraz określić potencjalne zagrożenia dla bazy Artemis Base Camp, która ma tam stanąć do końca dekady.

Nowa technologia, która umożliwi misję

Misja Artemis ma również inny ważny cel, a jest nim zademonstrowanie nowej technologii i możliwości potrzebnych do przyszłych badań, np. na Marsie. Będzie to przede wszystkim test dla nowej, potężnej rakiety Space Launch System (SLS) , która wyśle astronautów na pokładzie statku Orion.

SLS to rakiety nośne, których projekt NASA rozwija od 2011 roku. Rakiety tego typu mają być wykorzystane w misjach Artemis i Europa Clipper, będąc w stanie wynieść na niską orbitę ziemską (LEO) ładunek przekraczający masę 95 ton. Kolejny wariant, zdolny wynieść nawet 130 ton ładunku, miałby umożliwić lot na Marsa.

Chociaż silniki RS-25D wykorzystywane w rakietach są wielokrotnego użytku, to NASA planuje wykorzystać ich zmodyfikowaną wersję nieprzeznaczoną do ponownego użycia, co znacznie obniży koszty misji.