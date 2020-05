NASA: Pierwsze takie zdjęcia księżyca Jowisza. Europa na niezwykle szczegółowym zbliżeniu

Europa, czwarty co do wielkości księżyc Jowisza , od lat fascynuje astronomów. Jego odkrycie przypisuje się Galileuszowi, a nazwa pochodzi od mitologicznej kochanki Zeusa. Najprawdopodobniej pod lodową skorupą Europy znajdują się oceany ciekłej wody oraz może występować życie , a sama powierzchnia księżyca ma bardzo zróżnicowany krajobraz.

Grzbiety, pasma, zaokrąglone kopuły geologowie nazywają "Chaos Terrain" ("Terenem Chaosu") i to właśnie one zostały uchwycone na trzech nowo przetworzonych zdjęciach. Chociaż dane uchwycone przez sondę Galileo mają ponad dwie dekady, naukowcom, dzięki nowym technikom przetwarzania obrazu, udało się odtworzyć widoki z powierzchni księżyca z niezwykłą szczegółowością.

Wszystkie trzy obrazy zostały uchwycone na tej samej długości geograficznej Europy, na której przeleciała sonda Galileo 26 września 1998 r. Był to ósmy z 11 lotów nad Europą. Kolory na zdjęciu zostały poprawione, tak by dać naukowcom jak najbardziej szczegółowy obraz powierzchni Księżyca i prawdopodobnie znacznie różnią się od rzeczywistych barw, jakie zobaczylibyśmy na Europie.

Jednak dzięki zastosowaniu takiej techniki, badacze mogą dokładnie rozpoznać na zdjęciach wodny lód, minerały czy sole, z jakich składa się powierzchnia księżyca Jowisza. Planetolodzy badają obrazy Europy w wysokiej rozdzielczości, aby uzyskać wskazówki na temat powstawania powierzchni. Co ciekawe, utworzyła się ona ok. 90 mln lat temu, a więc jest jedną z najmłodszych powierzchni w Układzie Słonecznym, chociaż sam księżyc uformował się ok, 4,6 mld lat temu.