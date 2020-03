NASA: Wody na Jowiszu jest więcej niż sądzili. Zaskakujące dane misji Juno

Opublikowane niedawno w czasopiśmie Nature Astronomy wyniki misji Juno szacują, ile wody znajduje się w atmosferze Jowisza. To pierwsze tak szczegółowe dane, które udało się zebrać od 1995 roku.

NASA podaje, że nowo opublikowane dane znacząco zmieniają to, co do tej pory wiadomo było na temat wody na Jowiszu. Warto na wstępnie wyjaśnić, że nie chodzi tutaj o wodę w stanie płynnym, a o jej składniki będące częścią atmosfery - tlen i wodór.