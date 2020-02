Życie na księżycu Jowisza? Naukowiec twierdzi, że to niemal pewne i zdradza, jak może wyglądać

Europa, jeden z księżyców Jowisza od lat jest uważany za jeden z najprzychylniejszych światów w Układzie Słonecznym poza Ziemią, gdzie może rozwinąć się życie. Jeden z brytyjskich badaczy jest niemal pewien, że kosmici żyją na Europie.

Monica Grady, profesor nauk planetarnych i kosmicznych na Uniwersytecie Liverpool Hope, sugeruje, że lodowate morza pod powierzchnią Europy są doskonałą lokalizacją dla istot o inteligencji podobnej do zwierząt morskich. Jest ona niemal pewna, że księżyc Jowisza jest domem dla kosmitów przypominających... ośmiornice.

- Jeśli chodzi o perspektywy życia poza Ziemią, to mam niemal 100 proc. pewność, że pod lodem na Europie jest życie - twierdzi badaczka. Przyznała również, że głębokie jaskinie na Marsie mogą kryć podobne formy życia, ponieważ nie dociera tam niebezpieczne promieniowanie słoneczne.

Grady przyznaje, że organizmy, które mogą żyć na Czerwonej Planecie będą raczej przypominać bakterie, jednak Europa ma warunki do rozwinięcia się wyższych form życia. Jej zdaniem tacy kosmici będą na podobnym poziomie rozwoju co dobrze znane nam ośmiornice.

Co ciekawe pomysł, by na Europie żyły istoty podobne do ośmiornic został już wykorzystany filmie "Raport z Europy" ("Europa Report") z 2013 roku.