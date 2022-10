Pozyskali Warmate z Polski. Zamieścili na nich "dedykacje" dla Rosjan

Jak informuje serwis MiIlitarnyj , pierwsza partia złożona z 20 dronów została przekazana ukraińskiej armii we wrześniu. Warmate to nazwa amunicji krążącej produkcji Grupy WB, która została po raz pierwszy wprowadzona na rynek w 2014 r. Przypominamy, jakie są możliwości tej broni.

Zdaniem producenta Warmate są dobrą alternatywą dla przeciwpancernych pocisków kierowanych. Amunicja jest przeznaczona do zwalczania lekko opancerzonych pojazdów, systemów obrony przeciwlotniczej oraz innych krytycznych obiektów wroga. Jak wyjaśniał Łukasz Michalik , Warmate to "połączenie precyzyjnej amunicji i niewielkiego drona".

Maszyna ma 1,6 metra rozpiętości i nieco ponad metr długości. Jest to leki sprzęt o masie ok. 6 kg. Do startu Warmate wykorzystywana jest mała pneumatyczna wyrzutnia. Głowica drona jest zaprojektowana w trzech wariantach: odłamkowo-burzącym, kumulacyjnym i rozpoznawczym.