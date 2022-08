MSPO 2022. Na targach pojawi się pierwszy raz AH-1Z Viper

Jak informuje portal ZBiAM.pl AH-1Z Viper, który będzie dostępny podczas targów MSPO należy do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych i jest jedną z jednostek stacjonujących na śmigłowcowcu USS Kearsarge należącym do zgrupowania US Navy rozlokowanego aktualnie na Morzu Bałtyckim.