"Latające czołgi" dla Ukrainy. Czechy przekazały Mi-24

The Wall Street Journal poinformował, że Ukraina otrzymała od Czech śmigłowce szturmowe Mi-24 radzieckiej produkcji. Na razie nie wiadomo, o jaką liczbę maszyn chodzi, ale z pojawiających się doniesień wynika, że zostały już wysłane na Ukrainę i pomagają chronić jej nieba. Ze względu na swoją specyfikę śmigłowce są czasami nazywane "latającymi czołgami" lub "diabelskimi rydwanami".

Mi-24 (w oznaczeniu NATO Hind) to ciężki śmigłowiec bojowy stworzony przez biuro konstrukcyjne Michaiła Mila. Prace nad nim ruszyły w latach 60. XX wieku. ZSRR zlecił stworzenie maszyny, która będzie posiadała określone cechy i sprawdzi się podczas eskorty maszyn transportowych, transportu personelu i podczas wspierania natarcia piechoty. Chodziło przede wszystkim o dużą manewrowość, dużą prędkość czy dużą efektywność podczas starć z czołgami.

Prace nad prototypem Mi-24 ukończono w 1969 roku. Niedługo później oblatano maszynę. W 1970 roku ruszyła masowa produkcja Mi-24 w zakładach numer 116 w Arseniewie, a w 1973 roku ruszyła również produkcja w zakładach numer 168 w Rostowie. Mi-24 posiada pięciopłatowe śmigło główne oraz trójpłatowe śmigło ogonowe. Jest napędzany dwoma silnikami turbowałowymi TW3-177MT o mocy 2200 KM każdy. Śmigłowiec ma długość całkowitą 21,6 m (sam kadłub ma długość 17,5, a jego szerokość to 1,7 m) i wysokość to 3,97 m. Masa własna Mi-24 to 8340 kg, a masa startowa 11 100-11 500 kg.