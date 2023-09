Montują w czołgach "daszki". Kolejne kreatywne rozwiązanie na wojnie

Grille w swojej prymitywnej odsłonie są stosowane przez Rosjan już od dawna do ochrony czołgu przed Javelinami i NLAWami. Nie sposób jednak nie zauważyć, że do tego celu zwyczajne "daszki" sprawdzały się (delikatnie mówiąc) niezbyt dobrze, choć zapewniały pewną osłonę przed bombletami lub granatami zrzucanymi z dronów. W przypadku trafienia jednak czymś mocniejszym stanowiły one dodatkowe zagrożenie dla załogi czołgu, nie pozwalając załodze wydostać się z czołgu przez właz wieży (a czołg często wówczas płonął, czyniąc określenie "grill" bardziej trafnym i ironicznym).