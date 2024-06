Dodatkowe samoloty, na których dostawy oczekują Ukraińcy, mogą w znaczący sposób przyczynić się do poprawy ich możliwości w zakresie obrony powietrznej, ale i ataku. Zwłaszcza że Kijów czeka również na przekazanie przez Szwecję dwóch samolotów wczesnego ostrzegania i kontroli Saab 340 AEW&C . Ułatwią one pracę myśliwców, ponieważ działają jak radary wyniesione wysoko w górę, które widzą znacznie więcej i dalej. Dzięki nim polepszy się rozpoznanie radarowe, a także koordynowanie ataków na cele powietrzne, morskie i lądowe.

Dostawy myśliwców F-16 mają rozpocząć się latem tego roku. Do Ukrainy trafi ok. 60 maszyn, które najprawdopodobniej będą tworzyły trzy lub cztery eskadry. Są to myśliwce czwartej generacji znacznie nowocześniejsze od używanych przez Ukraińców radzieckich Su-27 czy MiG-29. Mają długość 15,03 m, rozpiętość skrzydeł 9,45 metra i mogą poruszać się z prędkością ok. 2 Ma, czyli blisko 2450 km/h. Ich zaletą jest możliwość przenoszenia różnorodnej broni, a także dostęp do ogromnej ilości danych, które można otrzymywać, ale też wysyłać niemalże w czasie rzeczywistym.