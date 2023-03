BAOBAB-K dla polskiej armii. Błyskawicznie postawi pole minowe

BAOBAB-K to nowy sprzęt – testy kwalifikacyjne prototypu zakończyły się w lipcu 2022 roku. Dzięki pozytywnemu przejściu testów, Agencja Uzbrojenia podjęła decyzję o zamówieniu systemu dla polskiej armii.

BAOBAB-K to system minowania narzutowego: mobilna wyrzutnia min, pozwalająca na automatyczne tworzenie pól minowych . Powstał w krótkim czasie – prace nad sprzętem tego typu rozpoczęto w Stalowej Woli w 2018 roku, a już cztery lata później prototyp był gotowy do testów.

Baobab-K wykorzystuje podwozie ciężarówki Jelcz P882D.43 8×8. Zamontowano na niej opancerzoną kabinę dla dwóch osób, a także sześć wyrzutni min MN-123. Każda z nich ma 20 kaset, mieszczących po pięć min. Dzięki temu na jednym pojeździe mieści się jednocześnie do 600 min, pozwalających na ułożenie pola minowego o długości 1800 i szerokości 180 m (wymiary są zależne od założonej gęstości minowania).

BAOBAB-K automatycznie zapisuje lokalizację pola minowego, co po zakończeniu konfliktu ułatwia jego likwidację. Co więcej, stosowane przez system, polskie miny MN-123 są wyposażone w mechanizm dezaktywacji: jeśli wybuch nie nastąpi we wskazanym przedziale czasu, mina przestaje być niebezpieczna i nie może samodzielnie detonować.