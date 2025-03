Priorytet dla Polski. Szef MON wskazał dwa obszary

Według Kosiniaka-Kamysza, z jednej strony wojna w Ukrainie wykazała przydatność wszelkich bezzałogowych systemów , z drugiej zaś to sztuczna inteligencja, choć wciąż w prymitywnej formie, wpływa na nasze życie codzienne coraz bardziej i pojawiają się perspektywy wykorzystania jej w sferze militarnej. Wicepremier zapowiedział po raz kolejny utworzenie samodzielnych Wojsk Dronowych, odrębnego Rodzaju Sił Zbrojnych, który miałby odpowiadać za systemy bezzałogowe w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Miałoby to być powtórzenie sukcesu Wojsk Obrony Terytorialnej. Trudno mimo wszystko oprzeć się wrażeniu, że przyszłe Wojska Dronowe mają być czymś więcej niż kolejnym zestawem etatów sztabowych, zważywszy na fakt, że w innych armiach systemy bezzałogowe są wdrażane według potrzeb przez poszczególne Rodzaje Sił Zbrojnych, bez konieczności tworzenia odrębnej formacji (i etatów sztabowych) tylko dla nich. O sztucznej inteligencji Kosiniak-Kamysz mówił mniej, wskazał jednak, że jest ona bardzo potrzebna.

Po pierwsze, drony są zarówno argumentem samym w sobie, jak i swego rodzaju mnożnikiem mocy dla tradycyjnych sił. Siły Powietrzne niedługo otrzymają pierwsze samoloty wielozadaniowe F-35A zdolne do współpracy z bezzałogowcami. I rzeczywiście, przed kilku laty zapowiadano program Harpii Szpon, w ramach którego miały być kupione zaawansowane bezzałogowe statki powietrzne z napędem odrzutowym zdolne do wspierania w walce załogowych maszyn bojowych.

Koszt ma nie przekraczać 1500 zł/szt., a więc ma to być rozwiązanie bardzo wydajne pod względem kosztowym. Ten sam gen. Kukuła parę tygodni wcześniej podobne systemy określił pogardliwie (i nie bez racji) "dronami komunijnymi" o skuteczności 4-5 proc., których masowe zakupy w czasie pokoju są zupełnie nieopłacalne poza może małymi seriami. Zaznaczył jednak, że budowa zdolności do ich produkcji i stała aktualizacja (niezbędna z uwagi na szybki rozwój systemów antydronowych) stosowanych rozwiązań mogą zaowocować w razie potrzeby szybkim uzyskaniem istotnego potencjału.

Byłaby to bardzo dobra prognoza, choć dotychczas taka innowacyjność była obca naszej armii, zwłaszcza, że drony muszą zmieniać się dosłownie z kwartału na kwartał, by ich skuteczność przekraczała przynajmniej kilka procent.

W ramach Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni powstaje Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji (CISI). Choć zapowiadane od miesięcy, nadal jest pieśnią przyszłości. Nie bez powodu, bowiem organizacja ośrodka o tak wielkim znaczeniu nie jest rzeczą błahą. W końcu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział na rozwój AI ok. miliarda złotych, podczas gdy w zaledwie kilkukrotnie bogatszej Francji mają to być dziesiątki miliardów euro.

Podstawą do funkcjonowania CISI ma być Strategia Rozwoju Sztucznej Inteligencji, która ma wskazywać drogę rozwoju w tym zakresie do 2039 r. Powstający pod auspicjami wiceministra Cezarego Tomczyka dokument ma wyznaczać drogę rozwoju tej kluczowej technologii, bez której za kilka lat funkcjonowanie współczesnych sił zbrojnych będzie wręcz niewyobrażalne.

Wśród zadań dla AI przewidywanych przez MON wskazano m.in. wsparcie procesu szkolenia żołnierzy, wsparcie wojskowych logistyków czy wsparcie procesu zarządzania polem walki oraz prowadzenia operacji . AI ma również brać udział w analizie danych zbieranych przez różnorodne środki rozpoznawcze. Ich segregacja i wartościowanie mają ułatwiać podejmowanie decyzji o kolejnych poczynaniach. Ułatwi to przede wszystkim budowanie pełnego, a jednocześnie nie zaciemnionego przez nadmiar danych obrazu sytuacji bieżącej.

Co ważne, wojskowa AI nie będzie powstawać w formie "silosowej", w oderwaniu od rozwiązań przygotowywanych na rzecz innych resortów. Skoordynowane prace realizowane przez wiele ministerstw (choć głównie Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz podległych im instytucji mają zwiększyć efektywność prac przy ograniczonych środkach. Prace koordynować ma Funduszu Sztucznej Inteligencji, co do którego powstania jesienią podpisano list intencyjny. Na efekty działań przyjdzie więc jeszcze poczekać.