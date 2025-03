Mocarstwo testuje nowy pocisk. Jest lepszy od Hellfire'a

Jak podaje OCCAR na poligonie ośrodka badawczego DGA w Cazaux 19 marca odbyło się pierwsze zakończone sukcesem odpalenie pocisku MAST-F (AKERON LP) z helikoptera Tiger. Test obejmował ocenę bezpieczeństwa odpalenia z helikoptera, uwzględniając wpływ wirnika.

Pocisk AKERON LP to większa wersja rozwojowa pocisku AKERON MP o zasięgu do 20 km co plasuje go w charakterze konkurenta dla powstającego w USA następcy pocisków AGM-114 Hellfire, czyli AGM‑179 JAGM lub izraelskich pocisków Spike NLOS.

AKERON LP — francuski następca nowej generacji dla wysłużonych HOT-ów

Pocisk AKERON LP ma być wyposażony w radiowe łącze komunikacyjne, zamiast rozwijanego światłowodu łączącego pocisk z wyrzutnią jak ma to miejsce w wersji dla żołnierzy piechoty. Wersja LP ma ważyć mniej niż 40 kg i pocisk mierzy 1,8 wraz z kontenerem startowym.

Warto jednak zaznaczyć, że jest to pocisk typu "opal i zapomnij" z możliwością ręcznego naprowadzania lub np. zmiany celu w locie jeśli to konieczne. Samodzielne nalezienie i identyfikację celu umożliwia zaawansowana głowica naprowadzająca oparta o kamerę dzienną i sensor podczerwieni czwartej generacji (tzw. IIR) widzący termiczny obraz np. czołgu podobnie jak ma to miejsce w FGM-148 Javelin.

Różnicą jest to, że Francuzi zdecydowali się zastosować niechłodzony sensor, co w teorii zapewnia gorszą precyzję trafienia, ale nie wymaga stosowania pojemników z gazem chodzącym, bądź większej baterii potrzebnej do chłodzenia termoelektrycznego opartego na efekcie Peltiera.

Warto też zaznaczyć, że prace nad AKERON-em są datowane na 2011 rok, podczas gdy Javelin projektowany był w latach 90. XX wieku i w najnowszej wersji także otrzymał niechłodzony sensor.

Ponadto Francuzi dodali możliwość naprowadzania na odbitą wiązkę lasera, co umożliwia trafianie celów z dobrze zamaskowaną sygnaturą termiczną. Takie połączenie pozwala na zniszczenie każdego typu celu niezależnie od panujących warunków. Z kolei tandemowa głowica kumulacyjna kal. 150 mm jest zdolna przepalić nawet ponad metr ekwiwalentu stali pancernej chronionej pancerzem reaktywnym.

