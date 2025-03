Rosjanie uwierzyli w unieruchomione HIMARS-y. To był kosztowny błąd

Krótkie nagranie prezentujące moment ataku zostało opublikowane przez Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy, ale swoją rolę odegrały w nim również wojska rakietowe i wywiad wojskowy HUR odpowiadający za przeprowadzenie zwiadu za pomocą bezzałogowego statku powietrznego. Zidentyfikowane rosyjskie cele to cztery śmigłowce - dwa Ka-52 i dwa Mi-8.

Ostrzał został przeprowadzony przy pomocy amerykańskich HIMARSów. Jak precyzują analitycy Defense Express, Ukraińcy wykorzystali tutaj pociski GMLRS M30A1 (lub ulepszone M30A2). Mają one zasięg ok. 80 km, a także niestandardowe głowice bojowe zawierające elementy wolframowe. Detonują się bezpośrednio nad celem w związku z czym wykazują bardzo wysoką skuteczność.

"Wszystkie śmigłowce zostały zniszczone przez uderzenia rakietowe na tyłach wroga, gdzie przeciwnik stworzył punkt startowy dla lotnictwa - zamaskowaną pozycję do szybkiego przemieszczania statków powietrznych lub do ataków z zaskoczenia na siły bezpieczeństwa i obrony Ukrainy" - podały Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie na Telegramie.

Społeczność OSINT (tzw. białego wywiadu) ustaliła już, że rosyjskie śmigłowce znajdowały się na wschód od miasta Iwnia, które znajduje się w pobliżu granicy administracyjnej obwodu kurskiego. Jednocześnie od granicy z Ukrainą dzieli je ok. 55 km.

Analitycy Defense Express wskazują, że zastanawiające jest dlaczego Rosjanie zdecydowali się na rozmieszczenie cennych śmigłowców w strefie zagrożenia. Sugerują, że być może sami uwierzyli we własną propagandę o "wyłączeniu HIMARSów" po ostatnich ruchach Donalda Trumpa lub zlekceważyli ukraiński wywiad i możliwości bojowe zakładając, że krótkie stacjonowanie (np. na tankowanie i przezbrojenie) w pobliżu granicy nie przyniesie konsekwencji.

O ile Mi-8 to starsze śmigłowce, Ka-52 to maszyny oblatane w 1997 r. Wartość każdego takiego śmigłowca szturmowego Rosjan, osiągającego w locie prędkość nawet 300 km/h i mogącego przenosić różnego rodzaju uzbrojenie podwieszane, szacuje się na ok. 15-16 mln dolarów.