Zaćmienie Słońca w Polsce. Co trzeba o nim wiedzieć?

W sobotę, 29 marca będzie można zaobserwować częściowe zaćmienie Słońca . Oznacza to, że dojdzie do sytuacji, w której Księżyc zakryje tylko fragment tarczy Słońca. Tego typu zaćmienia są znacznie częstsze niż całkowite zaćmienia Słońca, a dodatkowo widoczne z większego obszaru. Warto skorzystać z możliwości oglądania tego zjawiska, ponieważ kolejne zaćmienie - widoczne z terenu Polski - będzie miało miejsce dopiero w sierpniu 2026 r.

Astronomowie przewidują, że zbliżające się zaćmienie będzie widoczne na terenie całego kraju, choć stopień zakrycia tarczy słonecznej przez Księżyc będzie różnił się w zależności od regionu. Najlepsze warunki do obserwacji przewidywane są w północno-zachodniej Polsce, gdzie Księżyc przysłoni ok. 26 proc. tarczy słonecznej. ​W zależności do miejsca, zaćmienie rozpocznie się pomiędzy 11:30 a 12:00. Jego maksimum jest z kolei przypadnie ok. 12:30.