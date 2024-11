Marine One. Latająca taksówka prezydenta USA obsługiwana przez marines

Air Force One to jeden z powszechnie rozpoznawanych symboli amerykańskiej potęgi. Choć nazwę tę nosi każdy samolot z prezydentem na pokładzie, rolę prezydenckiego środka transportu pełnią zazwyczaj dwa Jumbo Jety w specjalnym, prezydenckim wariancie VC-25A (za kilka lat zastąpią je nowocześniejsze VC-25B).

Nieco mniej znanym, latającym środkiem transportu jest Marine One. To prezydencki śmigłowiec, używany do krótszych podróży i w sytuacjach, gdzie możliwość pionowego startu i lądowania ułatwiają dostarczenie prezydenta do miejsca przeznaczenia.