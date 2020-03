WHO krytykuje władze. Starania, by powstrzymać koronawirus są niewystarczające

- Testujcie każdy podejrzany przypadek - nawołuje do światowych przywódców szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. W ciągu ostatniego tygodnia gwałtownie wzrosła liczba przypadków COVID-19, co potwierdził generalny WHO. Zgodnie z najnowszymi danymi, liczba chorych przekroczyła na całym świecie 182 tys. Epidemia COVID-19 12 marca oficjalnie otrzymała status pandemii.