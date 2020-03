Koronawirus przegra z lekami? Rozpoczęły się testy czterech terapii. WHO: to historyczna próba

W programie udział bierze aż 45 krajów . Głównym celem eksperymentu jest opracowanie dokładnych metod leczenia COVID-19. Testy dodatkowo mają pomóc ekspertom dostarczyć niezbędne dane, które w znaczącym stopniu przyczynią się do powstania szczepionki przeciwko koronawirusowi . Szef WHO ogłosił, że pierwszy pacjent przystąpi do testów w klinice szpitala uniwersyteckiego w Oslo w Norwegii.

- Potrzeba nam jeszcze od 12 do 18 miesięcy na stworzenie szczepionki. Zanim to nastąpi, musimy natychmiast opracować leczenie pacjentów, aby ocalić ich życie. Z radością informujemy, że pierwsi pacjenci rozpoczną dzisiaj (piątek) testy w ramach "Próby Solidarności" (ang. Solidarity Trial) w Norwegii i Hiszpanii. W badaniach porównamy bezpieczeństwo i skuteczność czterech różnych leków lub ich kombinacji przeciwko COVID-19. To historyczna próba, która pomoże skrócić czas potrzebny do stworzenia solidnych dowodów potwierdzających działanie leków - mówi Tedros Adhanom Ghebreyesus.