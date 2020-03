Koronawirus: objawy, rozprzestrzenianie, jak zapobiegać. WHO wyjaśnia wątpliwości

Koronawirus SARS-CoV-2 jest coraz poważniejszym zagrożeniem. Na całym świecie odnotowano ponad 4000 przypadków śmiertelnych, w tym w Polsce. Jak rozpoznać objawy i jak zapobiegać zakażeniu. Podsumowujemy wytyczne WHO.

Objawy koronawirusa

Pierwsze objawy COVID-2, choroby wywoływanej nowym koronawirusem wyglądają podobnie do grypy . Należą do nich:

Większość z tych objawów jest zwykle łagodna i zaczynają pojawiać się stopniowo. WHO podkreśla, że u ok. 80 proc. osób dochodzi do siebie bez specjalnego leczenia. 1 na 6 osób odczuwa poważne problemy z oddychaniem.