Przed kilkoma dniami amator astronomii z Japonii, Hideo Nishimura zauważył w gwiazdozbiorze Bliźniąt tajemniczy, jasny obiekt. Okazuje się, że jest to nieznana dotychczas kometa hiperboliczna, której jasność wzrasta. Kosmiczny gość może zabawić w pobliżu Ziemi przez kilka tygodni i pretenduje do miana astronomicznej legendy.

Astronomowie klasyfikują kometę Nishimury jako hiperboliczną. Jej wizyta w Układzie Słonecznym jest zaskakująca, ale stanowi jednorazową przygodę. Tego typu obiekty wdzierają się do naszego układu planetarnego z tak dużą energią, że nawet Słońce nie jest w stanie ich zatrzymać. Może działać co najwyżej niczym "proca grawitacyjna": dodaje komecie kopniaka na dalszą podróż w przestrzeń kosmiczną

Zanim jednak kometa Nishimury zniknie z Układu Słonecznego, zapowiada się na dużą sensację. Obecnie nie jest szczególnie jasna, ale dopiero zbliża się do Słońca . W swojej wędrówce może się rozpaść, ale prognozowane na 18 września peryhelium ma szanse uczynić z niej obiekt dostrzegalny nieuzbrojonym okiem.

Kometa Nishimury pojawia się obecnie w gwiazdozbiorze Bliźniąt i osiągnęła już jasność 10,8 magnitudo. Nadal jest więc obiektem dostępnym tylko teleskopom, ale to dopiero początek jej widowiska. Już 26 sierpnia kometa wkroczy w gwiazdozbiór Raka i będzie kierować ku konstelacji Lwa. Stanie się też widocznie jaśniejsza, bo na poziomie 6,3 magnitudo.

Istotnym momentem w jej wędrówce będzie 13 września. Wtedy wejdzie ona w peryhelium z Ziemią i zbliży do niej na dystansie 29 AU (odległości astronomicznych). Na niebie dostrzeżemy ją wtedy w gwiazdozbiorze Lwa i kierującą się ku konstelacji Panny. Będzie też coraz jaśniejsza, ale jeszcze nie w pełni blasku.

W połowie września kometa Nishimury przestanie być widoczna przed świtem i przyjmie pozycję wieczorną, po czym 18 września zbliży się maksymalnie do Słońca. W momencie peryhelium jej jasność będzie największa i może wynosić około 3,2 magnitudo. To poziom, który czyni z komety Nishimury obiekt dostrzegalny nieuzbrojonym okiem i jest przepustką do zapisania się w ludzkiej pamięci.