Potężne burze na Słońcu. Są bardziej nieregularne niż myśleliśmy

W niektórych kulturach zorze polarne uznaje się za wizytę duchów przodków, które próbują komunikować się z ludźmi. Dla naukowców jest to zjawisko świetlne, które powstaje w wyniku przepływu prądu w jonosferze. Natomiast dla przedsiębiorców i przemysłu jest to czynnik pewnego ryzyka.

W dniu startu satelitów doszło do koronalnego wyrzutu masy. Spowodowało to burzę geomagnetyczną na wysokości między 100 a 500 km, co jest docelową wysokością, na której operować mają satelity Starlink. Rzeczony wyrzut spowodował, że do górnej atmosfery Ziemi dostarczone zostały duże ilości energii.