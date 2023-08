Burza może trwać wieki. Kolejny gigant okazuje się mieć megaburze

Megaburze zdarzają się na Saturnie co około 20 - 30 lat i są dosyć podobne do ziemskich huraganów. Jednak choć wiemy jakie czynniki wywołują huragany na Ziemi, to na razie nie mamy pojęcia o tym co wywołuje te ogromne, apokaliptyczne zdarzenia na Saturnie. Ziemskie doświadczenia meteorologiczne są tutaj niezbyt pomocne i przez to badacze muszą myśleć o burzach w szerszym, bardziej kosmicznym kontekście.