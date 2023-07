Perseidy, czyli jeden z najbardziej regularnych rojów meteorów, związany jest z kometą 109P/Swift-Tuttle, pojawiają się nad naszymi głowami od 17 lipca do 24 sierpnia. To właśnie wtedy na nocnym niebie można zaobserwować wyjątkowo jasne "spadające gwiazdy". Ich maksimum przypada jednak w nocy z 12 na 13 sierpnia. To właśnie wtedy warto poświęcić kilka chwil na podziwianie tego nocnego spektaklu.