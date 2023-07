Wybuch mógł zniszczyć Układ Słoneczny. Ratunkiem była tarcza z włókien

Grupa naukowców kierowana przez astrofizyk Doris Arzoumanian z Narodowego Obserwatorium Astronomicznego (NAO) w Japonii badała izotopy pierwiastków obecnych w meteorytach. Te kawałki skał były niegdyś częścią asteroid, powstałych z materii, która była wokół, gdy formowało się Słońce, a potem planety Układu Słonecznego. Dlatego też meteoryty mogą być traktowane jako swego rodzaju skamieniałości, co pozwala naukowcom zrekonstruować ewolucję Układu Słoneczneg o.

Gwieździe w pewnym momencie może skończyć się paliwo niezbędne dla dalszego zachodzenia w niej reakcji termojądrowych. Na skutej tego, jądro takiej gwiazdy nie jest już w stanie opierać się siłom grawitacyjnym i dochodzi do jego zapadnięcia się. W tym właśnie momencie dochodzi również do niszczycielskiego wybuchu - supernowej.

Taka eksplozja przyczynia się do rozprzestrzeniania w kosmosie cięższych od żelaza pierwiastków, do których powstania doszło wewnątrz gwiazdy i które mogą przysłużyć się powstawaniu kolejnej generacji gwiazd. Jednakże supernowa nierozerwalnie wiąże się również z wytworzeniem potężnej fali uderzeniowej, która byłaby w stanie rozerwać nowo powstały system planetarny .

Zdaniem naukowców, do takiego wybuchu mogło dojść kilka miliardów lat temu w pobliżu Układu Słonecznego. Według nich dowodem na to są izotopy, które możemy znaleźć w meteorytach. W tych kawałkach skały można odnaleźć różne poziomy koncentracji radioaktywnego izotopu glinu. I właśnie te analizy pozwoliły na wysnucie wniosku, że około 4,6 miliarda lat temu na naszym planetarnym podwórku pojawiła się dodatkowa dawka radioaktywnych izotopów. A przyczyną tego mogła być właśnie supernowa.

Ale Układ Słoneczny przetrwał tę eksplozję. Jak to się stało? Należy pamiętać, że gwiazdy "przychodzą na świat" w chmurze molekularnego gazu, który składa się m.in. z gęstych włókien. Wzdłuż nich oraz na ich skrzyżowaniach dochodzi do formowania się gwiazd. I to właśnie takie włókna ochroniły młody Układ Słoneczny.