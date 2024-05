Mają broń, by pomóc Ukrainie. Ale stawiają warunki

Rumunia jest jednym z kilkudziesięciu użytkowników systemu Patriot. Chociaż to dość duże grono, coraz trudniej znaleźć w nim chętnych do przekazywania Ukrainie najważniejszych elementów w postaci wyrzutni czy towarzyszących im radarów. Na froncie brakuje jednak również pocisków do już znajdujących się tam Patriotów. Ostatnio na prośby Ukraińców odpowiedziała Hiszpania, ale rumuńskie władze nie zamierzają iść tym śladem.