Szukają Patriotów dla Ukrainy na całym świecie. Nie znajdą ani jednego?

"Po zdecydowanym apelu ukraińskiego ministra spraw zagranicznych, ponownie zwrócimy się do Europy. Chcemy aby każdy sprawdził, gdzie są jego systemy obrony powietrznej i co może jeszcze dostarczyć Ukrainie, ale także podejmiemy poszukiwania na całym świecie i zorganizujemy niezbędne finansowanie" – podkreśliła niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock.

Patriot to amerykański (produkowany przez koncern Raytheon) rakietowy system obrony powietrznej i przeciwrakietowej typu ziemia-powietrze. Wchodzące w jego skład elementy są osadzane na platformie samochodowej, co zapewnia dużą mobilność. Kompletny system Patriot składa się nie tylko z wyrzutni, ale również ze skomputeryzowanego stanowiska dowodzenia oraz radaru matrycowo-fazowanego.

Możliwości systemu Patriot są zależne m.in. o wersji radaru, rodzaju celu oraz wykorzystywanych pocisków, ale może on zwalczać wrogie obiekty oddalone o nawet 160 km i poruszające się na pułapie do 24 km. W przypadku wariantów MIM-104A wystrzeliwane pociski osiągają prędkość ok. 3 Ma, ale przy wariantach PAC-2 i PAC-3 to już nawet 5 Ma.