Powiedzieli Ukrainie stanowcze "nie". Nawet NATO nie może ich przekonać

O naciskach ze strony NATO i UE na Hiszpanię i Grecję jako pierwszy pisał "Financial Times" . Sugerowano, że obywa kraje mogłyby przekazać Ukrainie część swoich systemów obrony powietrznej. Hiszpańskie władze w pewnym stopniu uległy, ponieważ zapowiedziały oddanie dodatkowej partii rakiet do systemu Patriot. W przypadku Grecji stanowisko pozostaje jednak niezmienne.

Stanowisko greckiego rządu spotkało się z chłodnym przyjęciem nie tylko w Ukrainie, ale również w większości państw NATO. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz stwierdził wprost, że "nie może zrozumieć takiego podejścia". Niemcy są mocno zaangażowane we wspieranie Ukrainy, to jeden z nielicznych krajów, które przekazały na front systemy Patriot z rakietami. Z drugiej strony często podkreśla się, że są równie nieugięte jeśli chodzi o oddanie pocisków manewrujących Taurus .

Ukraina miała otrzymać baterie Patriot z radarem AN/MPQ-53, który umożliwia wykrywanie celów w odległości do ok. 170 km. Jeśli chodzi o pociski, to w kierunku Rosjan wystrzeliwane są PAC-2 GEM-T o zasięgu ok. 160 km oraz PAC-3 CRI. Ich donośność jest mniejsza, ale to pociski posiadające głowice kinetyczne i pozwalające zwalczać także cele balistyczne.