Z dostępnych informacji wynika, że najprawdopodobniej były to bezzałogowce z rodziny Shahed, czyli dronów irańskiej produkcji, z których chętnie korzystają Rosjanie. W ostatnim czasie Moskwa wielokrotnie wykorzystywała modele Shahed 136 oraz Shahed 131 do uderzeń w Ukrainę. Tego typu urządzenia, zaliczane do kategorii amunicji krążącej, pozwalają bowiem na przenoszenie ładunków wybuchowych o znaczniej masie i są jednocześnie trudne do wykrycia przez obronę powietrzną.