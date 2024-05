Ukraińcy ocenili polski czołg. Powiedzieli szczerze, co sądzą o PT‑91 Twardy

Jedną z najważniejszych zmian w stosunku do pierwowzoru jest zastosowanie w polskim czołgu pancerza reaktywnego ERAWA, czyli kostek złożonych z dwóch płytek pancernych oraz znajdującego się między nimi niewielkiego ładunku wybuchowego. Również zdaniem ukraińskich żołnierzy jest to element, dzięki któremu PT-91 Twardy znacznie przewyższa T-72M1 pod względem wytrzymałości i bezpieczeństwa zapewnianego załodze.

ERAWA wyróżnia się stosunkowo niewielkim rozmiarem kostek, dzięki czemu można dobrze dopasować go do chronionych powierzchni. To rozwiązanie, które zmniejsza prawdopodobieństwo przebicia pancerza właściwego czołgu o nawet ok. 50-70 proc. (w przypadku pocisku kumulacyjnego).