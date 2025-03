Lockheed Martin wykluczony z programu F/A‑XX. Miał zbudować samolot pokładowy przyszłości

Program F/A-XX ma na celu zaprojektowanie przyszłościowego samolotu pokładowego dla amerykańskiej marynarki wojennej. Obecnie grupy lotnicze amerykańskich lotniskowców tworzą - obok F-35C - samoloty F/A-18E/F Super Hornet . To maszyny sprawdzone w walce, dobrze oceniane, ale stopniowo wyczerpujące swój potencjał modernizacyjny.

F/A-18E/F bazuje bowiem na samolocie F/A-18, opracowanym jeszcze w latach 70. XX wieku. W aktualnej wersji Super Hornet został względem pierwowzoru powiększony, a jego wyposażenie zmodernizowano, jednak nie jest to konstrukcja perspektywiczna, a produkcja tego modelu ma zakończyć się w 2027 roku.

Następcę Super Horneta, a zarazem samolot przyszłości dla marynarki wojennej ma wyłonić program F/A-XX . Jest on częścią szerszego programu NGAD , w wyniku którego Pentagon chce opracować nie tylko samolot szóstej generacji , ale cały ekosystem, w którym maszyna ta będzie funkcjonować.

© US Navy

Mimo wprowadzenia F-35C, Super Hornet pozostaje podstawowym myśliwcem US Navy

W pracach nad przyszłościową maszyną dla US Navy brali do niedawna udział trzej konkurenci - koncerny Boeing, Northrop Grumman i Lockheed Martin. Ten ostatni był uważany za faworyta - to właśnie Lockheed Martin odpowiada za eksploatowane obecnie, najnowocześniejsze samoloty amerykańskich sił zbrojnych, jak F-22 czy F-35.