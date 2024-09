Kosmiczny świat w samym sercu Lublina. Nowa możliwość dla mieszkańców i turystów

Lublin, miasto pełne historii i nowoczesnych inicjatyw, po raz kolejny zaskakuje innowacyjnym projektem. Po zakończeniu wirtualnego połączenia z Nowym Jorkiem, które miało trwać do listopada, mieszkańcy oraz odwiedzający Lublin staną przed nową możliwością – obserwowania naszej planety z kosmosu. Dzięki współpracy z brytyjską organizacją SEN, miasto oferuje teraz dostęp do transmisji z orbity Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, co czyni Lublin jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie można na żywo podziwiać Ziemię z tak niecodziennej perspektywy.