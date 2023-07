Nowe spojrzenie na galaktykę. Widok na Drogę Mleczną spod Antarktydy

IceCube Collaboration to międzynarodowy projekt zrzeszający ponad 350 naukowców z całego świata. Jego zadaniem jest badania neutrin za pomocą znajdującego się głęboko pod lodem Antarktydy detektora IceCube Neutrino Observatory. W najnowszej publikacji uczeni przedstawili dowody na emisję wysokoenergetycznych neutrin z Drogi Mlecznej. Dane te pozwoliły na stworzenie obrazu naszej galaktyki z wykorzystaniem właśnie neutrin.

Neutrina (obok fotonów) są najbardziej rozpowszechnionymi cząstkami we Wszechświecie. Jednak nie wiadomo o nich jednak zbyt wiele, bo są najbardziej nieuchwytnymi spośród znanych nam obecnie cząstek elementarnych. Do tego bardzo słabo oddziałują z materią. Na tyle słabo, że często określa się je mianem "cząstek-duchów".

Neutrina mają niebywałą zdolność przenikania. Chociażby planeta taka jak Ziemia nie stanowi dla nich niemal żadnej przeszkody. Uczeni szacują, że przez jeden centymetr kwadratowy powierzchni naszej planety zwróconej ku Słońcu co sekundę przelatuje 65 miliardów neutrin. Cząstki te w ogromnej obfitości i w każdej sekundzie przeszywają nasze ciała, a my zwykle nie mamy o tym pojęcia.

Neutrina są neutralne elektrycznie, a zatem nie są odbijane przez kosmiczne pola magnetyczne podczas podróży w przestrzeni, co oznacza, że ​​kierunek, z którego przybywają, wskazuje na ich rzeczywiste źródło. Pierwsze spekulacje dotyczące istnienia neutrin pojawiły się jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku, jednak ich pierwsza eksperymentalna obserwacja nastąpiła niemal ćwierć wieku później.

Z biegiem badań odkryto, że istniejąc przynajmniej trzy rodzaje tych cząstek – neutrina elektronowe, mionowe i taonowe i każda z nich ma swój odpowiednik w świecie antymaterii, czyli każda ma swoją antycząstkę. Cząstki te nie mają ładunku elektrycznego i powstają w reakcjach jądrowych we wnętrzach gwiazd, a także w reaktorach na Ziemi.

Stosunkowo niedawno odkryto, że cząstki te oscylują, czyli nieustannie przekształcają się z jednego rodzaju w inny. Zjawisko to oznacza, że obserwowane neutrina muszą mieć pewną (choć bardzo małą) masę. Bez poznania masy neutrin nasze zrozumienie Wszechświata pozostanie niepełne. W badaniach sprzed roku naukowcy zdołali ustalić górny zakres masy neutrina. Mierząc rozkład energii elektronów uwalnianych podczas rozpadu beta trytu, fizycy ustalili, że neutrino ma masą nie większą niż 0,8 elektronowoltów.

Badania wysokoenergetycznych neutrin nie tylko pomogą nam lepiej zrozumieć przebieg burzliwych zdarzeń nieustannie zachodzących na styku atmosfery ziemskiej z przestrzenią kosmiczną, lecz również rzucą więcej światła na naturę oddziaływań tych trudnych do detekcji cząstek.

Fotopowielacze tropią subtelne błyski świetlne, inicjowane przez interakcję cząstek tworzących lód z neutrinami. Gigantyczny detektor składa się z ponad pięciu tysięcy takich czujników optycznych zawieszonych na 86 sznurkach, które zwisają w otworach wywierconych w lodzie Antarktydy. Głębokość otworów dochodzi nawet do 2,5 km.

IceCube wykrył wysokoenergetyczne neutrina, których energie są od milionów do miliardów razy wyższe niż te wytwarzane w reakcjach syntezy jądrowej gwiazd. - Intrygujące jest to, że w przeciwieństwie do światła o dowolnej długości fali, w przypadku neutrin Wszechświat przyćmiewa pobliskie źródła w naszej własnej galaktyce — mówi Francis Halzen z Uniwersytetu Wisconsin-Madison i główny badacz w IceCube.