Rosjanie przeprowadzili nieudany test RS-28 Sarmat? To potężny pocisk balistyczny

Jak donosi CNN, Rosja miała powiadomić Stany Zjednoczone z wyprzedzeniem o planach przeprowadzenia testów pocisku zdolnego do przenoszenia głowic nuklearnych. Według jednego z amerykańskich urzędników test nie stanowił zagrożenia dla USA i państwo nie postrzega go "jako anomalii ani eskalacji".

Dodatkowo amerykańscy urzędnicy uważają, że gdyby próba zakończyła się sukcesem, Władimir Putin podkreśliłby test we wtorkowym orędziu o stanie narodu. Tak, jak miał to w zwyczaju do tej pory. Prezydent Rosji powiedział jedynie, że zawiesi udział jego kraju w traktacie New START o redukcji zbrojeń jądrowych ze Stanami Zjednoczonymi.